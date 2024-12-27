Dolar
35.21
Euro
36.73
Altın
2,626.04
ETH/USDT
3,394.30
BTC/USDT
96,352.00
BIST 100
10,024.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız. Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Radar Sistemleri tedariki kapsamında toplam bedeli 170 milyon 970 bin 527 dolar ve 1 milyar 954 milyon 398 bin 891 lira tutarında sözleşme imzalandı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

İstanbul

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş ilişkisi duyuruldu.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Radar Sistemleri tedariki kapsamında toplam bedeli 170 milyon 970 bin 527 dolar ve 1 milyar 954 milyon 398 bin 891 lira tutarında sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" davasında hakkında tutuklama kararı bulunan sanık İstanbul'da yakalandı
İzmir'de trafik kazasında ölen liseli Yağmur son yolcuğuna uğurlandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 819 organize suç çetesi çökertildi. 106 milyar liralık mal varlığına el konuldu
İklim değişikliği 2024'te 41 gün daha fazla "tehlikeli sıcak" gün yaşanmasına yol açtı

Benzer haberler

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN, toplam 50,8 milyon avroluk ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, toplam 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

Batarya sektörünün yatırımları 2024'te 1 milyar doları geçti

Batarya sektörünün yatırımları 2024'te 1 milyar doları geçti
Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı
İlk kuantum bilgisayarı Türkiye’nin teknoloji sahnesinde iddiasını artıracak

İlk kuantum bilgisayarı Türkiye’nin teknoloji sahnesinde iddiasını artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet