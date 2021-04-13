Antalya'ya has "Tavşan Yüreği" zeytini, coğrafi işaret logosuyla satılacak
Antalya Ticaret Borsasınca Türk Patent ve Marka Kurumundan 2 yıl önce tescili alınan zeytinin, ürün ambalajlarında coğrafi işaret kullanacak firmalarla protokol imzalandı.
Antalya
Antalya'ya özgü "Tavşan Yüreği" adındaki zeytin, coğrafi işaret logosuyla satışa sunulacak.
Borsa Başkanı Ali Çandır, imza töreninde, "Tavşan Yüreği" zeytininin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bölgeye has önemli bir zeytin çeşidi olduğunu belirtti.
"Coğrafi işaret etiketi, üreticiler için değerli bir araç"
Coğrafi işaret belgesinin, ürünün kalitesinin korunması, ürünün izlenebilirliği ve sahte ürünlerin önüne geçmek için önemli bir belge olduğuna değinen Çandır, "Coğrafi işaret etiketi, bir ürünün sahteciliğe karşı korunmasını, pazarda ürün farklılaştırmasını ve rekabet avantajını sağlayan üreticiler için değerli bir araçtır. Hem üreticimizi korumak hem de tüketicinin yanıltılmasına engel olmak için bu belgeyi önemsiyoruz." diye konuştu.
Çandır, yapılan protokolün de "Tavşan Yüreği" zeytinine değer katacağımıza inandığını bildirdi.
Törene Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Büyükakça Zeytincilik ve Zeytinyağları sahibi Zafer Tan ve ATB Coğrafi İşaret Danışmanı Rana Demirer katıldı.
Protokolle, firmalar, coğrafi sınırlar dahilinde üretilmiş ve coğrafi işaret tescil belgesinde belirtilen kalite özelliklerini taşıyan zeytinin "Antalya Tavşan Yüreği Zeytini" adı altında satışı için ATB'ye bildirimde bulunacak, ATB'den isim, logo ve amblemi kullanmayı talep edebilecek. Borsa da coğrafi işareti kullanılan ürünlerin denetimini gerçekleştirebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.