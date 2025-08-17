Antalya Havalimanı bir günde 230 bin yolcu ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.
Antalya Havalimanı'nda
16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık.
Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı