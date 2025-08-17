Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,554.10
BTC/USDT
118,320.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
logo
Teknoloji

5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirerek, "700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G teknolojilerinin, ülke geneline yayılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirtti.

"5G, 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacak"

Uraloğlu, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını vurgulayarak, "700 MHz bandı ve 3.5 GHz bandında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup, her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte, çok kısa sürede ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz. 5G'yi Türkiye’de de bir süredir İstanbul Havalimanı ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinin stadyumlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunduk. 40'a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin, ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak
AFAD'dan deprem öncesinde ve anında yapılacaklara ilişkin paylaşım
Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de hayatını kaybedenler dualarla anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin mesaj

Benzer haberler

5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi

5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi

Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yozgat Havalimanı inşaatını inceledi

Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir YHT Hattı tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu taşınacak

Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir YHT Hattı tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu taşınacak
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın "Yakın Uzay" görevine yönelik etabı 11-15 Ağustos'ta yapılacak

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın "Yakın Uzay" görevine yönelik etabı 11-15 Ağustos'ta yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet