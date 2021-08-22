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Ekonomi

AnadoluJet Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e 23 Ağustos'ta direkt uçuşlara başlıyor

Abidin Mutlu Bozdağ   | 22.08.2021
AnadoluJet Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e 23 Ağustos'ta direkt uçuşlara başlıyor

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos'tan başlayacak Antalya ve İzmir’e karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek.

Seferler, Antalya Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15’te, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 21.25’te düzenlenecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20’de, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan ise saat 10.45’te yapılacak.

Cezasız değişiklik hakkı

Bayrak taşıyıcı marka, Türkiye’nin fındık üreticisi konumundaki kentleri Ordu ve Giresun’un ortak havalimanından eşsiz doğa güzelliğine sahip Akdeniz ve Ege bölgelerinin inci şehirleri Antalya ve İzmir’e ayrıcalıklı hizmetlerle seyahat etme imkanı sunuyor.

Yolcular, 31 Mart 2022'e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" resmi sitesini ziyaret edebilecek yolcular, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşabilecek.


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