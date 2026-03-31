Dolar
44.48
Euro
51.27
Altın
4,584.64
ETH/USDT
2,061.90
BTC/USDT
66,975.00
BIST 100
12,736.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Kültür

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor

Ordu'da 2021 yılında yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazı döneminde yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Hayati Akçay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor

Ordu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yazılı açıklamada, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın tamamının gün yüzüne çıkarılmasına yönelik kazıların dördüncü dönemine geçileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yeni dönemde sürdürülmesi için hazırlıkların tamamladığını kaydeden Kibar, 2023 yılında başlayan kazı çalışmalarının her geçen yıl önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Kibar, önceki sezonlarda Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın büyük ölçüde açığa çıkarıldığını, mozaik zeminler ve çeşitli arkeolojik buluntuların bölgenin tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Nisan ayında başlaması ön görülen yeni dönem kazı çalışmalarında hedeflerinin, yer altında tespit edilen yeni alanları ortaya çıkarmak ve tarihi kaynaklarda bahsi geçen mozaiklere ulaşmak olduğunu ifade eden Kibar, çalışmaların Fatsa'nın ve Karadeniz'in tarihsel kimliğini daha güçlendireceğini kaydetti.

Kibar, açıklamasında yürütülecek yeni sezon kazı çalışmalarının şehre ve kültürel mirasa hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet