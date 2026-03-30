Ordu'daki tarihi Ayanikola Adası restore edilerek turizme kazandırılacak

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

Hayati Akçay  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçmişi 1700'lü yıllara dayanan Ayanikola Adası için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesinin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası'nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle hayata geçirilecek çalışma kapsamında aslına uygun şekilde restore edileceği kaydedildi.

Kıyı Kanunu kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan yapının, 2 yıl süreyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında adaya ulaşım, doğal ve kültürel dokuya uygun şekilde tasarlanan ahşap köprü ile sağlanacak. Ayrıca ada çevresine ahşap basamaklar yerleştirilecek, yapılacak aydınlatma çalışmalarıyla alan gece de görünür hale getirilecek. Hayata geçirilecek proje ile Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Çalışma ile aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor."

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 5G paylaşımı

Ordu'daki tarihi Ayanikola Adası restore edilerek turizme kazandırılacak

Ordu'daki tarihi Ayanikola Adası restore edilerek turizme kazandırılacak

Kalp hastası hemşire erken teşhisle sağlığına kavuştu

