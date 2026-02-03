Dolar
43.49
Euro
51.35
Altın
4,933.05
ETH/USDT
2,305.60
BTC/USDT
78,380.00
BIST 100
13,860.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Almanya'da yoksulluk tehdidi altındaki nüfus 2025'te 17,6 milyona ulaştı

Almanya'da, geçen yıl ülke nüfusunun yüzde 21,2'sine tekabül eden 17,6 milyon kişi, yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bahattin Gönültaş  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Almanya'da yoksulluk tehdidi altındaki nüfus 2025'te 17,6 milyona ulaştı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa Birliği (AB) genelinde uygulanan "Gelir ve Yaşam Koşulları" (EU-SILC) 2025 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025’te Almanya nüfusunun yüzde 21,2'sini temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle, her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2024’te ülke nüfusunun yüzde 20,9’una karşılık gelen 17,6 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

2017 yılında yüzde 19 (15,5 milyon kişi) olan bu oran, son yıllardaki artış eğilimini sürdürdü.

En yüksek risk işsizlerde

Geçen yıl gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5 trilyon avro üzerinde hesaplanan Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 16,1'ine denk gelen 13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bir yıl önce bu oran yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis raporuna göre yoksulluk riski, hane halkı yapısı ve çalışma durumuna göre büyük farklılık gösteriyor.

Yalnız yaşayanlar için risk oranı yüzde 30,9, tek ebeveynli hanelerde yaşayanlar için yüzde 28,7 olarak ölçüldü. Yoksulluktan en çok etkilenen grup ise yüzde 64,9’luk oranla işsizler oldu. Emeklilerde bu oran yüzde 19,1 ile genel ortalamanın altında kaldı.

Yoksulluk sınırı aylık 1446 avro

AB standartlarına göre, medyan gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip olan bireyler yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2025 yılı verilerine göre Almanya'da bu eşik, tek başına yaşayan bir birey için aylık net 1446 avro, 14 yaşından küçük iki çocuğu olan iki yetişkin için ise aylık 3 bin 36 avro olarak belirlendi.

Uzmanlar, yoksulluktaki artışın arkasındaki temel nedenlerin başında büyük şehirlerdeki kontrolsüz kira artışları ve enerji maliyetlerinin geldiğine dikkati çekiyor.

Maddi kaynakları sınırlı olan bireylerin kira, ev kredisi ve ısınma gibi temel giderleri ödemekte zorlandığı; tatile çıkma veya ani giderleri karşılama gibi olanaklardan yoksun kaldığı kaydedildi.

2025 itibarıyla 13,3 milyon kişi (yüzde 16,1) doğrudan gelir yoksulluğu sınırının altında yaşamını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Ankara'da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar açıklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya'da yoksulluk tehdidi altındaki nüfus 2025'te 17,6 milyona ulaştı

Almanya'da yoksulluk tehdidi altındaki nüfus 2025'te 17,6 milyona ulaştı

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı

Berlin’de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi

Berlin’de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi
Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek

Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek
Alman yazar Pungs, terör örgütü YPG'nin gerçek yüzünü sosyal medya hesabından paylaştı

Alman yazar Pungs, terör örgütü YPG'nin gerçek yüzünü sosyal medya hesabından paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet