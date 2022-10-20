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Ekonomi

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi yüzde 45,8 artışla rekor seviyede kalmaya devam etti

Murat Aslan   | 20.10.2022
Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi yüzde 45,8 artışla rekor seviyede kalmaya devam etti

İstanbul
Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde yıllık bazda yüzde 45,8 artarak rekor seviyede kalmaya devam etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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