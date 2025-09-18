Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,639.98
ETH/USDT
4,603.80
BTC/USDT
117,465.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Römerberg Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'a hareket ediyor.
logo
Ekonomi

Almanya, Çinli şirketin MediaMarkt’ın sahibi Ceconomy’yi devralmasını onayladı

Almanya Federal Kartel Dairesince (Bundeskartellamt), Çinli e-ticaret şirketi JD.com'un Alman elektronik perakendecisinin çoğunluk hissesini devralmasına onay verildiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Almanya, Çinli şirketin MediaMarkt’ın sahibi Ceconomy’yi devralmasını onayladı

Berlin

Daireden yapılan açıklamada, Çinli şirket JD.com’un MediaMarkt-Saturn'un ana şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini almasına izin verildiği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, JD.com’un bugüne kadar Almanya'da çok sınırlı faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, “Bu nedenle birleşme, rekabet açısından çok az etkiye sahip ve herhangi bir rekabet endişesi oluşturmuyor.” ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl geliri yaklaşık 159 milyar dolar olan JD.com, kendisini “tedarik zincirini temel alan, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet şirketi ve gelir açısından Çin'in en büyük perakendecisi” olarak tanımlıyor.

Ceconomy ise 11 ülkede 1000'den fazla mağazaya sahip bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık 400'ü Almanya'da faaliyet gösteriyor. Şirket, eylülde biten 2023/2024 mali yılda 22,4 milyar avro ciro elde etti. Bunun yaklaşık 4'te 1'i internet satışlarından geldi.

Ceconomy, 17 bini Almanya’da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza

Benzer haberler

Almanya, Çinli şirketin MediaMarkt’ın sahibi Ceconomy’yi devralmasını onayladı

Almanya, Çinli şirketin MediaMarkt’ın sahibi Ceconomy’yi devralmasını onayladı

AB ticaret anlaşmalarına hız verecek

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı tazminat talebini yineledi

Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu

Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Almanya’da aşırı sağın önlenemeyen yükselişi: Kuzey Ren Vestfalya seçimleri

Almanya’da aşırı sağın önlenemeyen yükselişi: Kuzey Ren Vestfalya seçimleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet