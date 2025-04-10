Alman ekonomi enstitüleri Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle büyüme tahminlerini düşürdü
Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ABD'nin Avrupa Birliği’ne yönelik ilk tarifelerini dikkate alarak bu yıl ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,8'den yüzde 0,1'e indirdiklerini bildirdi.
Berlin
Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomiye ilişkin daha önce paylaştıkları 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.
Kuruluşların ortak hazırladığı "Jeopolitik Çalkantılar Krizi Şiddetlendiriyor ve Yapısal Reformlar Daha da Acil Hale Geliyor" başlıklı rapora göre, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yüzde 0,8'den 0,1'e çekildi.
Ortak raporda, ekonominin gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 1,3’te sabit bırakıldı.
Raporda, ülkede daha fazla işsiz ve daha az çalışan tahmininde bulunulması dikkati çekti.
İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 46 milyon 82 binden 46 milyon 19 bine ineceği öngörülen raporda, işsizlik oranının 2025'te yüzde 6'dan 6,3'e yükseleceği tahmininde bulunuldu.
Raporda, işsizliğin bu yıl ılımlı bir artışla 2 milyon 952 bin kişiye çıkacağı, 2026'da ise hafif bir düşüş göstereceği öngörüldü. Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 2,2'de kalacağı, gelecek yıl ise yüzde 2,1'e düşeceği öngörüsü de paylaşıldı.
Rapora göre, jeopolitik gerilimler ve ABD'nin korumacı ticaret politikası Almanya'da zaten gergin olan ekonomik durumu daha da kötüleştiriyor. Alman şirketleri özellikle Çin dolayısıyla uluslararası rekabetle karşı karşıya kalırken, kalifiye işçi eksikliği ve yüksek bürokratik engeller gibi yapısal zayıflıklar büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.
Düşünce kuruluşlarının ortak raporunda, Alman ekonomisinin bu yılın başında önemli iç ve dış politika değişiklikleriyle karakterize edilen bir kriz içinde olduğu belirtilerek, "Özellikle hükümet değişikliği nedeniyle Almanya'da ekonomik politika belirsizliği yüksek. ABD’nin korumacı ticaret politikası da Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaktadır." yorumunda bulunuldu.
Raporda, "Almanya'daki ekonomik zayıflık hem konjonktürel hem de yapısal niteliktedir. Alman şirketleri, özellikle Çin'den gelen yoğun uluslararası rekabetle karşı karşıyadır. Enerji krizinden bu yana, enerji yoğun sanayideki üretimin bir kısmı da kalıcı olarak kaybedilmiştir. Azalan çalışan nüfus ve yüksek bürokrasi, Alman ekonomisinin yapısal zayıflıklarını daha da kötüleştiriyor." ifadelerine yer verildi.
Ortak raporda, Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ve dün askıya aldığı ek gümrük vergilerinin Alman ekonomisini baskılayacağı ve muhtemelen olumsuz etkileri ikiye katlayabileceği de belirtildi.
Kısa vadede ekonomik faaliyetlerin ABD'nin yeni gümrük tarifelerinden ve devam eden belirsizlikten etkileneceği belirtilen raporda, "Özellikle otomobil tarifelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ticaret çatışması, bu yıl ve önümüzdeki yıl GSYH'yi yüzde 0,1 puan azaltabilir. Ve bu henüz yeni getirilen tarifelerin etkilerini hesaba katmıyor. Bu tarifelerin yürürlükte kalması halinde, ABD'nin tarife politikasının azaltıcı etkisi iki kat daha güçlü bile olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu arada, kuruluşların yeni tahminleri, Washington yönetiminin AB alüminyum, çelik ve otomobillerine uyguladığı ve halen yürürlükte olan yüzde 25'lik gümrük vergilerini hesaba katarken, 2 Nisan’da açıklanan ve dün 90 günlük bir süre için askıya alınan diğer mallara uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisi artışlarını hesaba katmıyor.
Küresel ekonomide büyük değişiklik
Beş ekonomi düşünce kuruluşu hazırladığı ortak raporda, küresel ekonomide büyük değişiklik olduğuna dikkati çekilerek, gelişmiş ekonomilerdeki büyüme hızının, özellikle ABD ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle yavaşlayacağı tahmininde bulunuldu.
Belirsizlik ve ticari engellerin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen raporda, "Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan piyasaların görünümü, Çin ekonomisinin genişlemesini yavaşlatabilecek olan ABD'nin gümrük vergisi politikası nedeniyle kötüleşmiştir. Yüksek gümrük vergileri doğrudan yabancı yatırımlarda da düşüşe yol açabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, 2025 baharında küresel ekonominin geniş kapsamlı jeopolitik ve ekonomik politika değişiklikleriyle karşı karşıya kaldığı ve ABD'deki politika değişikliğinin Avrupa'da yeni güvenlik sorunları oluşturduğu da belirtildi.
Ortak raporda, "ABD hükümeti, küresel ticareti yavaşlatan ve üretim maliyetlerini artıran yeni ticaret engelleri koymaya başladı. Ticaret politikası önlemlerindeki bu öngörülemezlik ekonomik belirsizliğe yol açmakta ve bu da yatırımları engellemektedir." ifadelerine yer verildi.
- Rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor
Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) tarafından hazırlandı.
Rapor, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı adına yılda iki kez yayımlanıyor.
Söz konusu rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor, bu da kamu bütçelerinin hazırlanması için zemin oluşturuyor.
Bu arada, Alman ekonomisi 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.
Almanya’da Federal Meclis, martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.