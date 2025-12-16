Alman bankacılık düzenleme kurumundan, İngiliz Standard Chartered'ın iştirakine "sert önlem" talimatı
Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin), İngiliz Standard Chartered bankasının Almanya iştirakine organizasyonel eksiklikleri gidermesi ve daha fazla sermaye bulundurması talimatı verdiği bildirildi.
Berlin
BaFin'den yapılan açıklamada, bu yılın başlarında yapılan bir denetimde, bankanın iş organizasyonunun bazı bölümlerinin düzgün çalışmadığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Denetlenen bazı alanlarda iş organizasyonu kurallara uygun değildi. Bu durum, kredi verme ve risk taşıma kapasitesini belirleme süreçlerini etkiledi." değerlendirmesinde bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İngiliz bankanın, bununla Alman Bankacılık Kanunu'nun hükümlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bankanın Almanya iştirakine organizasyonel eksiklikleri gidermesi ve daha fazla sermaye bulundurması talimatı verildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.