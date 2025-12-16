Dolar
logo
Ekonomi

Alman bankacılık düzenleme kurumundan, İngiliz Standard Chartered'ın iştirakine "sert önlem" talimatı

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin), İngiliz Standard Chartered bankasının Almanya iştirakine organizasyonel eksiklikleri gidermesi ve daha fazla sermaye bulundurması talimatı verdiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Alman bankacılık düzenleme kurumundan, İngiliz Standard Chartered'ın iştirakine "sert önlem" talimatı

Berlin

BaFin'den yapılan açıklamada, bu yılın başlarında yapılan bir denetimde, bankanın iş organizasyonunun bazı bölümlerinin düzgün çalışmadığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Denetlenen bazı alanlarda iş organizasyonu kurallara uygun değildi. Bu durum, kredi verme ve risk taşıma kapasitesini belirleme süreçlerini etkiledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz bankanın, bununla Alman Bankacılık Kanunu'nun hükümlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bankanın Almanya iştirakine organizasyonel eksiklikleri gidermesi ve daha fazla sermaye bulundurması talimatı verildiği aktarıldı.

