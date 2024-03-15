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Ekonomi

AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası

Kenan Irtak  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesi kullanıldı.


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