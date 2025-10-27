Dolar
Ekonomi

AJet, Irak’ın 3 kentine daha sefer başlatacağını duyurdu

AJet, 3 Kasım'da Ankara-Bağdat, 2 Aralık'ta İstanbul-Süleymaniye, 5 Aralık'ta ise İstanbul-Basra tarifeli seferlerini başlatacak.

Gökhan Yılmaz  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
AJet, Irak’ın 3 kentine daha sefer başlatacağını duyurdu

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Ankara'dan Irak’ın önemli kentlerinden Erbil'e ilk seferini 27 Ekim'de icra etti. Seferler, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenmeye devam ediyor.

Şirket, kasım ve aralık ayının başında bu ülkenin 3 önemli kentine daha Ankara ve İstanbul’dan direkt seferleri başlatma kararı aldı.

Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan şirket, Ankara’dan da 3 Kasım'da ilk direkt uçuşunu yapmaya hazırlanıyor.

Bu seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilmesi planlanıyor.

İstanbul’dan Süleymaniye'ye 2 Aralık'ta başlatılacak seferler salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek.

Bunun yanı sıra İstanbul’dan Irak’ın ikinci büyük kenti Basra’ya 5 Aralık'ta sefer başlatacak şirket uçuşlarını salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapacak.


