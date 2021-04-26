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Ekonomi

Ağrı'daki Yazıcı Barajı ekonomiye 82 milyon 500 bin liralık katkı sağladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 10 yıl önce hizmete alınan Yazıcı Barajı'nın şu ana kadar milli ekonomiye 82 milyon 500 bin liralık katkı sağladığını bildirdi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 26.04.2021
Ağrı'daki Yazıcı Barajı ekonomiye 82 milyon 500 bin liralık katkı sağladı

Erzurum

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 90 metre yüksekliğindeki barajın biriktirdiği 202 milyon metreküp suyla 150 bin dekar tarım arazisini suladığını ifade etti.

2011 yılında hizmete alınan Yazıcı Barajı'nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ağrı'nın incisi olan baraj bölgedeki tarımın gelişmesine, ürün çeşitliliğinin artmasına sağladığı katkının yanı sıra milli ekonomiye de 82 milyon 500 bin liralık fayda sağladı. Ayrıca Yazıcı Barajı, içme suyu arıtma tesisi ile Ağrı'ya memba kalitesinde içme suyu sağlıyor. Barajdan alınan yılda toplam 28 milyon metreküp suyla Ağrı'nın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır."

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