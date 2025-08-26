Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.77
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,727.00
BIST 100
11,521.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Kültür

İshak Paşa Sarayı yaz tatilinde yurdun dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nda, yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Abdullah Söylemez, Fatih Çekim  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İshak Paşa Sarayı yaz tatilinde yurdun dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor Fotoğraf: Fatih Çekim/AA

Ağrı

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi yapı, görkemli mimarisiyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçenin güneyinde "kartal yuvası"nı andıran bir tepenin üzerine kurulu olan tarihi yapıya gelen ziyaretçiler, yerleşkedeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avluları geziyor.

Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapıda yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarihi yapının yanı sıra İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni görme fırsatı buluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İshak Paşa Sarayı yaz tatilinde yurdun dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor

İshak Paşa Sarayı yaz tatilinde yurdun dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor

Gurbetten sılaya gelip baba mirası değirmeni yeniden ayağa kaldırdı

Ağrı Dağı Avrupa'dan Asya'ya, dünyanın dört bir yanından dağcıları ağırlıyor

Ağrılı engelli vatandaş hayırseverlerin desteğiyle onarılan evinin mutluluğunu yaşıyor

Ağrılı engelli vatandaş hayırseverlerin desteğiyle onarılan evinin mutluluğunu yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet