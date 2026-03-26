Dolar
44.37
Euro
51.36
Altın
4,448.99
ETH/USDT
2,072.00
BTC/USDT
69,510.00
BIST 100
12,816.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Ağrı Dağı'nın zirvesi mercek bulutuyla kaplandı

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu.

Abdullah Söylemez  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Ağrı Dağı'nın zirvesi mercek bulutuyla kaplandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı yurdun zirve noktası Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerini mercek bulutu sardı.

Mercek bulutu, Ağrı Dağı ve çevresindeki bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet