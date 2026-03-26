Ağrı Dağı'nın zirvesi mercek bulutuyla kaplandı

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı yurdun zirve noktası Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerini mercek bulutu sardı.
Mercek bulutu, Ağrı Dağı ve çevresindeki bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.
Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.
Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.