Dolar
44.37
Euro
51.42
Altın
4,428.71
ETH/USDT
2,082.80
BTC/USDT
69,496.00
BIST 100
12,830.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Yaşam

Ağrı'da küçükbaş hayvanların karlı dağlarda "tek sıra" beslenme yolculuğu

Ağrı'da yüksek rakımlı mezralardaki besiciler, küçükbaş hayvanlarını karlı dağlar arasında "tek sıra" halinde beslenme alanlarına götürüyor.

Abdullah Söylemez  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kışın çetin geçtiği bölgede, martın sonuna gelinmesine rağmen dağlar ve tepeler karla kaplı bulunuyor. Bölgede baharın gecikmesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların işini daha da zorlaştırıyor.

Erken saatlerde küçükbaş hayvanlar, karla kaplı dağlar arasında tek sıra halinde beslenme alanlarına götürülüyor.

Hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün boyu yoğun çaba harcayan besiciler, tüm zorluklara rağmen sürülerini sağlıklı şekilde besleyebilmek için her gün aynı güzergahta yolculuğunu sürdürüyor.

Karlı dağlarda tek sıra halinde ilerleyen sürülerin zorlu yolculuğu, dronla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Böyle giderse nisan sonu ancak baharı görürüz"

Besicilerden Felit Akbaş, AA muhabirine, son yılların en zorlu kışlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Kar kalınlığının fazla olduğunu belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mart sonu gelmesine rağmen karlar daha erimedi, sıkıntılı geçiyor. 1981-1982 yıllarında bu kadar fazla kar vardı. Bu sene çok zor geçti. Hayvanlarımıza sabah ve öğleden sonra ot veriyoruz. Yukarıda biraz kar erdiği için hayvanlarımızı oraya götürüyoruz. Komşumuz Iğdır'a baksan orası yaz gibi ama Ağrı kışın ortasında sanki. Mart ayının sonundayız ama ovada 80 santimetreden fazla kar var. Böyle giderse nisan sonu ancak baharı görürüz."

Akbaş, tüm zorluklara göğüs gererek bölgede hayvancılık yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet