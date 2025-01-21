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Ekonomi

AB'de yeni otomobil satışları geçen yıl 10,6 milyonu aştı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,8 artarak 10 milyon 632 bin 381'e ulaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
AB'de yeni otomobil satışları geçen yıl 10,6 milyonu aştı

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2024 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları aralık ayında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 910 bin 505 adet oldu.

Geçen yılın tamamında toplam satışlar ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 yükselerek 10 milyon 632 bin 381'e çıktı.

Birlik üyesi ülkelerde 2024 yılında satılan yeni otomobillerin yüzde 33,3'ü benzinli, yüzde 30,9'u hibrit, yüzde 13,6’sı elektrikli, yüzde 11,9'u dizel, yüzde 7,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,1'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Böylece, geçen yıl AB'de tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobil modellerinin toplam satışlardaki payı yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl satılan yeni otomobillerin , 3 milyon 543 bini benzinli, 3 milyon 289 bini hibrit, 1 milyon 448 bini elektrikli, 1 milyon 268 bini dizel, 759 bini fişli hibrit ve 326 bini diğer yakıtlı modeller oldu.

Öte yandan geçen yıl bir önceki yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 5,9, fişli hibrit satışları da yüzde 6,8 düştü.

Söz konusu dönemde Almanya'da 2 milyon 817 bin, Fransa'da 1 milyon 718 bin, İtalya'da 1 milyon 559 bin ve İspanya'da 1 milyon 16 bin yeni otomobil satıldı.

Üreticilere göre, 2024 yılında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 841 bin 451 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 1 milyon 742 bin 73 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 1 milyon 152 bin 167 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

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