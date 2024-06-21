Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,325.99
ETH/USDT
3,487.40
BTC/USDT
63,757.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiği sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Köroğlu rampaları kesiminden yayındayız. Portekiz Roberto Martinez ve futbolculardan Rafael Leao, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiğine ilişkin Tekirdağ-İstanbul kara yolundan yayındayız.
logo
Ekonomi

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin 12 üst düzey yetkilisine yaptırım

ABD yönetimi, Rusya merkezli Kaspersky Lab'in üst düzey yönetim kadrosunda bulunan 12 yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

Dilara Zengin Okay  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin 12 üst düzey yetkilisine yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden siber güvenlik risklerine yanıt olarak Kaspersky yöneticilerinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kaspersky'nin yönetim kurulu ve üst düzey yönetim kadrosunda bulunan 12 kişiye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığının dün Kaspersky'nin, bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının ve ana şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de anti-virüs yazılımı ve siber güvenlik ürünleri ile hizmetleri sağlamasını yasaklayan nihai karar yayımladığı anımsatılan açıklamada, bu kararın şirketin ürün ve hizmetlerinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından "kabul edilemez risk" oluşturduğunun tespit edildiği soruşturmanın ardından alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine eklediği isimler arasında, Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky'nin yer almaması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin 12 üst düzey yetkilisine yaptırım

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin 12 üst düzey yetkilisine yaptırım

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu’ndan Batılı liderlere savaşı durdurma çağrısı

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

ABD: İsrail-Lübnan sınırında gerginliğin artmasını istemiyoruz

ABD: İsrail-Lübnan sınırında gerginliğin artmasını istemiyoruz
ABD, füze sistemleri sevkiyatında Ukrayna'ya öncelik verileceğini duyurdu

ABD, füze sistemleri sevkiyatında Ukrayna'ya öncelik verileceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet