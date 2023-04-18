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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Bahçelievler Kuleli Parkı'nda vatandaş ve gençlerle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

ABD'den Hizbullah finansörünün yaptırımlardan kaçmasına destek olanlara yaptırım

ABD yönetimi, Hizbullah'a maddi destek sağlayan Nazem Said Ahmad'ın yaptırımlardan kaçmasına ve kara para aklamasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 9 ülkeden 52 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin Okay  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
ABD'den Hizbullah finansörünün yaptırımlardan kaçmasına destek olanlara yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Angola, Fildişi Sahili, Kongo, Belçika, İngiltere ve Hong Kong'daki 52 kişi ve kuruluştan oluşan geniş bir uluslararası kara para aklama ve yaptırımdan kaçırma ağının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ağın, Hizbullah'ın finansörü olan Nazem Said Ahmad için nakit para, elmas, değerli taşlar, sanat eserleri ve lüks malların ödenmesini, gönderilmesini ve teslim edilmesini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Ahmad'ın Hizbullah'a maddi destek sağladığı için 2019'da yaptırım listesine alındığı anımsatılan açıklamada, ağın Ahmad'ın Hizbullah'ı ve lüks yaşam tarzını finanse etmesini sürdürmek için ABD yaptırımlarından kaçmasına yardım eden düzinelerce kişiyle bağlantılı şirketleri içerdiği kaydedildi.

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