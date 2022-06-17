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Ekonomi

ABD'deki Türk iş insanları New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi

Betül Yürük   | 17.06.2022
ABD'deki Türk iş insanları New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi

New York

ABD'deki Türk iş insanları, iş geliştirmeye yönelik 9. toplantısını New York'ta Türkevi'nde yaptı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün Türkevi'nde 2. kez ev sahipliği yaptığı etkinlikte, ABD'de yaşayan Türk iş insanları bir araya geldi.

Turkish American Business Network (TABNET) tarafından düzenlenen iş geliştirme odaklı etkinlik New York ve çevre eyaletlerde yaşayan Türk iş insanları ve profesyonel yöneticileri buluşturdu.

Katılımcı iş insanları bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, potansiyel iş imkanlarını değerlendirdi. Etkinlikte Türk markalarının ABD'de tanıtımı ve yaygınlaştırılması da ele alındı.

Etkinliğe, daha önce ABD'deki ilk Türk belediye başkanı olan, Türk toplumunun yoğun yaşadığı New Jersey'de bölge yöneticisi görevi yürüten, aynı zamanda Amerikan Temsilciler Meclisine girmek için kampanya yürütmüş Türk asıllı Amerikan vatandaşı Tayfun Selen de katıldı.

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