Dolar
41.29
Euro
48.47
Altın
3,646.23
ETH/USDT
4,404.70
BTC/USDT
113,841.00
BIST 100
10,553.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan katılacak gemilerle birlikte Gazze'ye hareket edecek.
logo
Ekonomi

ABD'de üretici fiyatları ağustosta aylık bazda düştü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
ABD'de üretici fiyatları ağustosta aylık bazda düştü

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. Nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydeden ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatları ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,5 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar
Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz
Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı

Benzer haberler

İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısı, ABD'nin Katar'daki üssünü gündeme getirdi

İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısı, ABD'nin Katar'daki üssünü gündeme getirdi

ABD'de üretici fiyatları ağustosta aylık bazda düştü

ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için yeni bir çözüm üzerinde çalışmalıyız

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için yeni bir çözüm üzerinde çalışmalıyız
Çöken Batı güvenceleri ve Körfez'in yeni güvenlik algısı: İbre İran'dan İsrail'e mi dönüyor?

Çöken Batı güvenceleri ve Körfez'in yeni güvenlik algısı: İbre İran'dan İsrail'e mi dönüyor?
ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici durdurmasına izin verdi

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici durdurmasına izin verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet