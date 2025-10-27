Dolar
41.92
Euro
48.89
Altın
4,033.73
ETH/USDT
4,154.20
BTC/USDT
115,242.00
BIST 100
10,851.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Çin, ABD Donanmasına ait taarruz helikopteri ile savaş uçağının, dün Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar sırasında yaptığı kazaların ardından Washington yönetimini bölgede barışa ve istikrara zarar vermekle suçladı.

Emre Aytekin  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği sorunlarının temelinde ABD ordusunun askeri faaliyetlerinin yoğunluğunun olduğunu savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözcü Guo, "ABD'nin, askeri gücünü göstermek için Güney Çin Denizi'ne sıklıkla savaş gemilerini ve hava araçlarını yollaması, buradaki deniz güvenliği sorunlarının temelini oluşturuyor, bölgesel barışa ve istikrara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde, dün ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 30 dakika arayla düştüğü belirtilmişti.

Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopterinin kalktıktan kısa süre sonra düştüğü kaydedilen açıklamada, bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının kaza yaptığı aktarılmıştı.

Açıklamada, helikopter ve uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtarıldığı ve kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi
Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Benzer haberler

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Rusya: Burevestnik füzesi ABD ile ilişkilere zarar vermez

Veri güvenliği ve özgürlük: Yerli sosyal medya platformları ülkeler için neden önemli?

Trump'ın oğlu, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini verdi

Trump'ın oğlu, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini verdi
AB, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem veriyor

AB, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem veriyor
Karayipler'de askeri varlığını artıran ABD, Trinidad ve Tobago'ya savaş gemisi gönderdi

Karayipler'de askeri varlığını artıran ABD, Trinidad ve Tobago'ya savaş gemisi gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet