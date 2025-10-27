AB, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem veriyor
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem verdiklerini ve Pekin'le işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.
İstanbul
Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Çin Başbakanı Li Çiang'la görüştüğünü bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
AB'nin Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem verdiğine ve "küresel zorlukların üstesinden gelmek" için işbirliğini güçlendirmek istediklerine işaret eden Costa, "AB-Çin zirvesinin ardından ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yeniden dengelemek için somut ilerleme kaydetmemiz gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.
Costa, Çin'in kritik hammaddelere yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmasından ötürü duyduğu endişeyi Başbakan Li'ye ilettiğini aktararak, en kısa sürede "akıcı, güvenilir ve öngörülebilir" tedarik zincirlerinin yeniden kurulması için çağrıda bulundu.
AB Konseyi Başkanı, AB'nin Çin'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmede yardımcı olma beklentisini dile getirdiğini de kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.