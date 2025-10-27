Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da "Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem veriyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem verdiklerini ve Pekin'le işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
AB, Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem veriyor

İstanbul

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Çin Başbakanı Li Çiang'la görüştüğünü bildirdi.

AB'nin Çin'le "yapıcı ve istikrarlı" ilişkilere büyük önem verdiğine ve "küresel zorlukların üstesinden gelmek" için işbirliğini güçlendirmek istediklerine işaret eden Costa, "AB-Çin zirvesinin ardından ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yeniden dengelemek için somut ilerleme kaydetmemiz gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Costa, Çin'in kritik hammaddelere yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmasından ötürü duyduğu endişeyi Başbakan Li'ye ilettiğini aktararak, en kısa sürede "akıcı, güvenilir ve öngörülebilir" tedarik zincirlerinin yeniden kurulması için çağrıda bulundu.

AB Konseyi Başkanı, AB'nin Çin'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmede yardımcı olma beklentisini dile getirdiğini de kaydetti.

