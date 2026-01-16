Kanada, Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak
Çin, Kanada ile vardığı yeni tarife anlaşması doğrultusunda, bu ülkeden ithal elektrikli araçlara 2024 yılında getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldırma kararı aldı.
Pekin/İstanbul
İki ülke arasındaki tarife anlaşması, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Çin ziyaretinde, Devlet Başkanı Şi Cinping ile düzenlediği ortak basın toplantısında duyuruldu.
Buna göre, Kanada, ABD'ye paralel olarak, 2024 yılında Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak.
Kanada, bunun yerine elektrikli araç ithalatına kota getirerek, yılda 49 bin aracın altında kalan ithalata yüzde 6,1 gümrük vergisi uygulayacak.
Kanada, Çin'den elektrikli araç sektörüne yatırım bekliyor
Çin de buna karşılık, aynı dönemde Kanada'nın tarife artışına misilleme olarak, bu ülkeden ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekecek.
Carney, Kanada'nın kendi rekabetçi elektrikli araç sektörünü inşa edebilmesi için yenilikçi ortaklara ve onların tedarik zincilerine ihtiyacı olduğuna ve iç talebi geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Yüksek tarifeler yerine ithalat kotası getirmek, Kanada'nın bu türden ortaklıkların tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.
Kanada Başbakanı, anlaşmanın, gelecek 3 yılda Kanada'nın elektrikli araç sektörüne büyük miktarda yatırım çekmesini ve ülkenin sıfır karbon emisyonu hedefine ilerlemesini hızlandırmasını beklediklerini kaydetti.
Tarife gerilimi
Kanada'da önceki Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki hükümet, 2024'te, ABD'de dönemin Başkanı Joe Biden hükümetinin aldığı kararı izleyerek, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine de yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.
Çin, bu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak, Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca bu ülkeye karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.
İlk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatan Pekin yönetimi, ayrıca Kanada'dan ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına ek yüzde 100, deniz ürünleri ve domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.
ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ve Kanada, Başkan Donald Trump'ın geçen yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından, tek taraflı tarife artışlarıyla dünya ticaretini ülkesi lehine değiştirmeye yönelik politikasında ilk hedef aldığı ülkeler olmuştu.
Her iki ülkenin Washington yönetimiyle tarifeler konusunda yaşadıkları gerilim, aralarındaki ticaret sorunlarının çözümü için de inisiyatif yaratmıştı.
Kanada, Çin ile gerilimli bir dönemin ardından "stratejik ortaklık" kuruyor
Çin ile gerilimli bir dönemin ardından Pekin’i ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülkenin yeni bir stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söyledi.
BBC'nin haberine göre, Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü.
Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleriyle karşılıklı kazanım sağlayabilecek diğer alanlarda işbirlikleri ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Ortaklıkta kaydedilen ilerleme, bizi yeni dünya düzenine iyi şekilde hazırlıyor." dedi.
Bir gazetecinin, "yeni dünya düzeni" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna Carney, "Mevcut mimari, yani çok taraflı sistem aşınıyor, zayıflatılıyor. Soru, bunun yerine neyin inşa edileceği." yanıtını verdi.
Carney, Grönland’a ilişkin bir soru üzerine Danimarka ile NATO müttefiki olduklarına işaret ederek, "Danimarka ile NATO ortaklığı içindeyiz. 5. ve 2. maddeler kapsamındaki yükümlülüklerimiz geçerlidir ve bu yükümlülüklerin tamamen arkasındayız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.