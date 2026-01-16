Dolar
Ekonomi

Kanada, Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak

Çin, Kanada ile vardığı yeni tarife anlaşması doğrultusunda, bu ülkeden ithal elektrikli araçlara 2024 yılında getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldırma kararı aldı.

Emre Aytekin, Nuri Aydın  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Kanada, Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak

Pekin/İstanbul

İki ülke arasındaki tarife anlaşması, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Çin ziyaretinde, Devlet Başkanı Şi Cinping ile düzenlediği ortak basın toplantısında duyuruldu.

Buna göre, Kanada, ABD'ye paralel olarak, 2024 yılında Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak.

Kanada, bunun yerine elektrikli araç ithalatına kota getirerek, yılda 49 bin aracın altında kalan ithalata yüzde 6,1 gümrük vergisi uygulayacak.

Kanada, Çin'den elektrikli araç sektörüne yatırım bekliyor

Çin de buna karşılık, aynı dönemde Kanada'nın tarife artışına misilleme olarak, bu ülkeden ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekecek.

Carney, Kanada'nın kendi rekabetçi elektrikli araç sektörünü inşa edebilmesi için yenilikçi ortaklara ve onların tedarik zincilerine ihtiyacı olduğuna ve iç talebi geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Yüksek tarifeler yerine ithalat kotası getirmek, Kanada'nın bu türden ortaklıkların tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı, anlaşmanın, gelecek 3 yılda Kanada'nın elektrikli araç sektörüne büyük miktarda yatırım çekmesini ve ülkenin sıfır karbon emisyonu hedefine ilerlemesini hızlandırmasını beklediklerini kaydetti.

Tarife gerilimi

Kanada'da önceki Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki hükümet, 2024'te, ABD'de dönemin Başkanı Joe Biden hükümetinin aldığı kararı izleyerek, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine de yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Çin, bu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak, Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca bu ülkeye karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

İlk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatan Pekin yönetimi, ayrıca Kanada'dan ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına ek yüzde 100, deniz ürünleri ve domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ve Kanada, Başkan Donald Trump'ın geçen yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından, tek taraflı tarife artışlarıyla dünya ticaretini ülkesi lehine değiştirmeye yönelik politikasında ilk hedef aldığı ülkeler olmuştu.

Her iki ülkenin Washington yönetimiyle tarifeler konusunda yaşadıkları gerilim, aralarındaki ticaret sorunlarının çözümü için de inisiyatif yaratmıştı.

Kanada, Çin ile gerilimli bir dönemin ardından "stratejik ortaklık" kuruyor

Çin ile gerilimli bir dönemin ardından Pekin’i ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülkenin yeni bir stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü.

Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleriyle karşılıklı kazanım sağlayabilecek diğer alanlarda işbirlikleri ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Ortaklıkta kaydedilen ilerleme, bizi yeni dünya düzenine iyi şekilde hazırlıyor." dedi.

Bir gazetecinin, "yeni dünya düzeni" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna Carney, "Mevcut mimari, yani çok taraflı sistem aşınıyor, zayıflatılıyor. Soru, bunun yerine neyin inşa edileceği." yanıtını verdi.

Carney, Grönland’a ilişkin bir soru üzerine Danimarka ile NATO müttefiki olduklarına işaret ederek, "Danimarka ile NATO ortaklığı içindeyiz. 5. ve 2. maddeler kapsamındaki yükümlülüklerimiz geçerlidir ve bu yükümlülüklerin tamamen arkasındayız." ifadesini kullandı.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek
Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC için de siber güvenlik konuları önümüzdeki dönemde daha fazla ele alınmalı
