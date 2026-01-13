Dolar
Ekonomi

ABD'de enflasyon geçen ay beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Dilara Zengin Okay  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
ABD'de enflasyon geçen ay beklentilere paralel gerçekleşti

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Enflasyon aylık bazda bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede TÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı.

Yıllık enflasyon da bu dönemde piyasa beklentilerine paralel kaydedildi.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma maliyetleri, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,2 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,1 arttı. Enerji maliyetleri ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon beklentilerin altında

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,2 ve yıllık 2,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi.

TÜFE'ye ilişkin Ekim ve Kasım 2025 verileri, geçen yıl ödenek kesintisinin yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle toplanamadığından enflasyon raporunda yer almadı.

ABD'de geçen yıl Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sonucu yaşanan 43 günlük hükümet kapanması, resmi ekonomik veri akışını aksatmıştı.

