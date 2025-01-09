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Ekonomi

ABD'de duyurulan işe alımlar, geçen yıl 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi

ABD merkezli işverenlerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı 2024'te 769 bin 953 olurken, bu değer 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
ABD'de duyurulan işe alımlar, geçen yıl 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi

New York

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmalarla işe alımların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, 2024 Aralık ayına dair raporunu yayımladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 38 bin 792'ye çıktı.

Açıklanan işten çıkarmalar, 2024'ün son çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 30 artışla 152 bin 116'ye yükseldi.

Geçen yıl genelinde de duyurulan işten çıkarma sayısı 2023'e göre yüzde 5,5 artarak 761 bin 358'e ulaşırken, bu değer 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Teknoloji sektöründe duyurulan işten çıkarma sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,3 azalarak 133 bin 988'e indi.

ABD merkezli işverenlerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı ise Aralık 2024'te 7 bin 999 olarak hesaplandı. Ülkede duyurulan işe alımlar, geçen yıl genelinde yüzde 1,3 azalışla 769 bin 953'e inerken, bu değer 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük yıllık seviye oldu.

"Belirsizlik daha yavaş işe alıma ve daha fazla işten çıkarmaya yol açıyor"

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin, hızlı teknolojik ilerleme ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle 2024 yılında olağanüstü bir değişim geçirdiğine işaret etti.

Çoğu işverenin, ABD'de yaklaşan yönetimle birlikte daha fazla belirsizlik beklediğine dikkati çeken Challenger, bunun da kısa vadede çeşitli sektörlerde daha yavaş işe alımlara ve daha fazla işten çıkarmalara yol açtığını vurguladı.

Challenger, "Yavaşlayan işe alım hızı, ekonomik koşullarda devam eden belirsizliği ve işverenlerin genişlemeye yönelik temkinli yaklaşımlarını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

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