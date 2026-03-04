Dolar
43.97
Euro
51.19
Altın
5,141.73
ETH/USDT
2,130.80
BTC/USDT
72,760.00
BIST 100
12,943.19
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Bessent: Yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce açıkladığı yüzde 15'lik küresel gümrük tarifelerinin bu hafta uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya, Bahattin Gönültaş  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Londra

Bessent, CNBC televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarifelerin yakın zamanda ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesinden önceki seviyelere geri döneceğini söyleyen Bessent, "Tarife oranlarının beş ay içinde eski oranlarına geri döneceğine inanıyorum. Bu oranlar, 4 binden fazla yasal itirazı atlatmış, çok sağlam otoriteler tarafından belirlenmiştir." dedi.

Bessent, bu kapsamda Trump'ın mahkeme kararının ardından duyurduğu yüzde 10 seviyesindeki küresel gümrük tarifelerinin yüzde 15'e çıkarılmasının bu hafta uygulanmaya başlanacağını belirterek, "Mevcut yasal çerçeve bu vergiler için 150 günlük bir süre tanıyor. Bu beş aylık süreci, ticaret rejimimizi 301. ve 232. maddeler gibi çok daha dirençli ve kalıcı yasal temellere oturtmak için kullanacağız. Süreç yavaş ilerlese de sonuçları çok daha sağlam olacak." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Bessent, Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni hamleler açıklayacağını söyledi.

Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getiren Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı için Washington'ın hazırda beklediğini ifade etti.

Bessent, "Hükümetimiz kararlılıkla devreye giriyor. İhtiyaç duyulması halinde ABD Donanması, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacaktır." dedi.

Deniz trafiğinin aksamaması için ilk somut adımın dün atıldığını kaydeden Bessent, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşunun (DFC) Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren ham petrol taşıyıcıları ve kargo gemileri için "makul fiyatlı" siyasi risk sigortası sağlamaya başladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent: Yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

ABD Hazine Bakanı Bessent: Yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

