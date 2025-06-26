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Ekonomi

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 daraldı

Dilara Zengin Okay  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 daraldı

Washington
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 daraldı.

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