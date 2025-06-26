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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Haziran ile biten haftada 236 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 236 bin oldu.

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Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısının 244 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 245 binden 246 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 245 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Haziran ile biten haftada 37 bin artışla 1 milyon 974 bine ulaştı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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