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Dünya

Bakan Yardımcısı Ekinci: BM, çatışma ve krizleri önleme yolunda daha etkili yollar geliştirmeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, "Birleşmiş Milletler (BM), çatışma ve krizleri önleme yolunda daha etkili yollar geliştirmeli." dedi.

Hakan Çopur, Diyar Güldoğan  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Bakan Yardımcısı Ekinci: BM, çatışma ve krizleri önleme yolunda daha etkili yollar geliştirmeli

Birleşmiş Milletler

Ekinci, BM Geleceğin Zirvesi kapsamında katıldığı diyalog toplantısında, Türkiye'nin küresel sorunların çözümü konusundaki önceliklerini anlattı.

Türkiye'nin uluslararası çatışmaların çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediğini vurgulayan Ekinci, BM öncülüğündeki girişimlere her anlamda destek verdiklerini kaydetti.

Değişim çağında ilgili ülkeler ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Ekinci, bu noktada başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Özellikle Gazze'deki insani kriz ve Ukrayna'daki savaş gibi küresel meselelerde BM gibi kurumların çözüm bulma noktasında zayıf kaldığını vurgulayan Ekinci, "BM, çatışma ve krizleri önleme yolunda daha etkili yollar geliştirmeli." dedi.

Ekinci, Türkiye'nin özellikle Gazze'deki insani kriz konusundaki hassasiyetinin altını çizdi.

Uluslararası kuruluşların ancak ortak güven ve işbirliği ile zemininde bir değişim sürecine girebileceğini anlatan Bakan Yardımcısı Ekinci, "Güvenlik Konseyi'ni daha demokratik, temsilci, şeffaf, etkili ve hesap verebilir bir kuruma dönüştürmeliyiz. Veto hakkı ya kaldırılmalı ya da sınırlandırılmalıdır." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin ya da veto hakkına sahip ülke sayısını artırmanın mevcut sorunları daha da kötü hale getirmekten başka bir işe yaramayacağını kaydeden Ekinci, BM'nin üye ülkelerin ortak dayanışmaları ekseninde güçlendirilebileceğine işaret etti.

Ekinci, Türkiye'nin, BM öncülüğündeki sürdürülebilir kalkınma, çatışma çözümleri ve diğer küresel meselelere ilişkin tüm yapıcı adımlarına somut katkılar sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde, yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen BM Geleceğin Zirvesi New York'ta 22 Eylül Pazar günü başladı.

Türkiye'nin de katıldığı BM Geleceğin Zirvesi'nde başta BM olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların küresel sorunların çözümünde oynaması gereken rollere ilişkin Ankara'nın pozisyonunun bir kez daha ortaya konması bekleniyor.

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