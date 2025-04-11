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Ekonomi

ABD Başkanı Trump, tarife politikasında iyi gittiklerini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, tarife politikasında iyi gittiklerini belirterek, bu konuda hızla ilerlediklerini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
ABD Başkanı Trump, tarife politikasında iyi gittiklerini belirtti

New York

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarife politikasında iyi gittiklerini vurgulayan Trump, "Amerika ve dünya için çok heyecan verici. Hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ocak ayında yeniden göreve gelmesinden bu yana çeşitli ülke ve sektörlere yönelik gümrük vergilerini açıklamıştı.

Son olarak geçen hafta her ülke için özel olarak belirlenen ve yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen karşılıklı tarifeleri duyuran Trump, bu hafta da misilleme yapmayan ülkeler için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulacağını ve bu sürede yüzde 10'luk temel tarife uygulanacağını belirtmişti.

Trump, öte yandan tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.

Böylelikle yürürlükteki tarife oranları, Çin için fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil yüzde 145'e ulaştı. ABD'nin halihazırda uyguladığı diğer tarife oranları da Meksika ve Kanada'dan USMCA anlaşması dışında kalan ürünlerin ithalatı için yüzde 25, otomobil, çelik ve alüminyum ithalatı için yüzde 25 ve diğer tüm ülkelerden ithalat için yüzde 10 oldu.

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