Dolar
42.18
Euro
48.77
Altın
3,977.16
ETH/USDT
3,306.60
BTC/USDT
101,214.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynanan maçın ardından Mesta Plzen Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin "yıkıcı" olacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin ülke için yıkıcı olacağını söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin "yıkıcı" olacağını belirtti

New York

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün ABD Yüksek Mahkemesi'nde sözlü duruşması yapılan, uyguladığı tarifelerle acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davaya ilişkin soruları yanıtladı.

Yüksek Mahkemenin kararının aleyhte olması durumunda ne yapacağı sorulan Trump, "Umarım davayı kazanırız, bence bu, ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, tarifeler sayesinde "olağanüstü" anlaşmalar yapabildiklerine dikkati çekti.

Dün Yüksek Mahkeme'de iyi iş çıkardıklarını düşündüklerini dile getiren Trump, "(Hükümetin aleyhinde karar) Ülkemiz için yıkıcı olurdu, ama aynı zamanda bir ikinci oyun planı geliştirmemiz gerekeceğini de düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz. Çoğu kişi bana yasal olarak çok iyi iş çıkardığımızı söylüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Yüksek Mahkemenin kararı öncesinde yeni tarifeler açıklayıp açıklamayacağına dair soruya, "Hayır." yanıtını verdi.

Tarifeler sayesinde trilyonlarca dolar yatırım aldıklarını ve ticaret anlaşmaları yaptıklarını vurgulayan Trump, "Kimsenin ülkemize bu kadar büyük bir yıkım yaşatacağını hayal bile edemiyorum. Trilyonlarca doları geri ödemek zorunda kalırız." dedi.

"Amerikalılar tarifelerle muazzam bir kazanç elde ediyor"

Trump, dün bir Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından söylenen "tarifelerin Amerikalılar tarafından ödenen vergiler olduğu" ifadelerine katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine, şunları dile getirdi:

"Bence bir şey ödüyor olabilirler ancak genel etkiyi ele aldığımızda, Amerikalılar muazzam bir kazanç elde ediyorlar. Ulusal güvenlik alanında ilerleme kaydediyorlar. Ekonomi alanında ilerleme kaydediyorlar, pek çok farklı alanda ilerleme kaydediyorlar ve ülkelerine olan saygıyı da artırıyorlar. Diğer ülkeler eskiden bize gülüyordu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin toplandığını açıkladı
Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bakan Bayraktar'dan Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine ilişkin açıklama
İstanbul Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni düzenlendi
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin "yıkıcı" olacağını belirtti

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin "yıkıcı" olacağını belirtti

Trump, ABD'nin tarifeleri olmadan dünyanın bunalıma gireceğini savundu

Trump'ın "Hristiyan katliamı" çıkışı Nijerya'da tepkiyle karşılandı

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasını yaşıyor

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasını yaşıyor
Trump, milyarder iş insanı Isaacman'i NASA Direktörlüğüne yeniden aday gösterdi

Trump, milyarder iş insanı Isaacman'i NASA Direktörlüğüne yeniden aday gösterdi
Trump, Yüksek Mahkemede görülecek tarife davasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirtti

Trump, Yüksek Mahkemede görülecek tarife davasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet