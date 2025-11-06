Dolar
Dünya

Trump, ABD'nin tarifeleri olmadan dünyanın bunalıma gireceğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri kaybetmenin ülkesi için yıkıcı olacağını savunarak tarifelerin olmaması halinde tüm dünyanın bunalıma gireceğini ileri sürdü.

Bekir Aydoğan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Trump, ABD'nin tarifeleri olmadan dünyanın bunalıma gireceğini savundu

Ankara

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, ABD Yüksek Mahkemesinde görülen tarife davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarifelerle ilgili Yüksek Mahkemede görülen davanın “iyi geçtiğini duyduğunu” söyleyen Trump, bunu "ABD tarihindeki en önemli davalardan biri" olarak nitelendirdi.

Trump, gümrük vergilerine ilişkin "Eğer bunu kaybedersek ülkemiz için yıkıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifeleri savunan Trump, “Örneğin; (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi, bizi nadir toprak elementleriyle vurdu. Ben de yüzde 100 tarifeyle vurdum. 10 dakika içinde aradılar ve bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

Gümrük vergileri olmaması halinde tüm dünyanın bunalıma gireceğini öne süren Trump, “Çünkü biliyorsunuz bu, bize yönelik değil, tüm dünyaya yönelik bir tehditti. Bunu dünya için yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve diğer ülkelerin liderleriyle çok başarılı toplantılar yaptığını ve bu görüşmelerin gümrük vergileri olmadan gerçekleşemeyeceğini savundu.

