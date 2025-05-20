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Ekonomi

AB tarımı kötü hava koşullarından yılda 28,3 milyar avro kaybediyor

Avrupa Birliğinde (AB) tarım sektörünün kötü hava koşuları nedeniyle yılda 28,3 milyar avro kayıp yaşadığı bildirildi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
AB tarımı kötü hava koşullarından yılda 28,3 milyar avro kaybediyor Fotoğraf: Piotr Sobik/AA

Brüksel

AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), "Sigorta ve Risk Yönetimi AB'de Tarım İçin Araçlar" adlı çalışmayı yayımladı.

Çalışmada, AB üyesi 27 ülkenin kuraklık gibi çeşitli olumsuz hava olayları nedeniyle yılda mahsul ve hayvancılık üretimlerinin yüzde 6'sını kaybettiği belirtildi.

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AB ülkelerindeki tarım sektörünün kötü hava koşuları nedeniyle yıllık kaybının 28,3 milyar avroyu bulduğuna dikkati çekilen çalışmada, bunun 17,4 milyar avroluk kısmının mahsul, 10,9 milyar avroluk kısmının da hayvancılık kaynaklı kayıp olduğu ifade edildi.

Çalışmada, AB ülkeleri genelinde tarımda iklim riskinin yüzde 50'den fazlasının kuraklık kaynaklı olduğuna ve bu alana daha fazla odaklanılması gerektiğine işaret edildi.

Kuraklık, don, dolu ve aşırı yağışların AB genelinde iklimle ilgili tarımsal kayıpların yaklaşık yüzde 80'ine neden olduğu kaydedilen çalışmada, AB'de iklim kaynaklı çiftlik kayıplarının yalnızca yüzde 20 ile yüzde 30'unun sigortalı olduğu, bu zararları azaltmak için tarımsal sigortaların daha da yaygınlaştırılması gerektiği bildirildi.

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