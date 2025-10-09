Dolar
41.72
Euro
48.65
Altın
4,038.92
ETH/USDT
4,336.90
BTC/USDT
121,753.00
BIST 100
10,793.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, Küresel Geçit programı ile 400 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Küresel Geçit programının 2027 yılına kadar toplam 400 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmesini beklediklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
AB, Küresel Geçit programı ile 400 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor

Brüksel

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen İkinci Küresel Geçit Forumu'nun açılışında konuştu.

Küresel Geçit programının 4 yıl önce hayata geçirildiğini belirten von der Leyen, "Hepimiz yeni ekonominin gerçeklerine uyum sağlıyor, temiz enerjiden yapay zekaya kadar stratejik sektörlerdeki özerkliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Von der Leyen, değer zincirlerinin tek başına hareket edilemeyecek kadar karmaşık ve küresel bir hal aldığını, ilerlemenin tek yolunun ortaklıklardan geçtiğini ifade etti.

Küresel Geçit programının karşılıklı fayda sağladığına işaret eden von der Leyen, "Küresel Geçit programında ilk hedefimiz, 5 yıl içinde 300 milyar avroyu harekete geçirmekti. Bugün bu hedefe ulaştık. 4 yıl içinde 306 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirdik. 2027 yılına kadar da 400 milyar avroyu aşacağımızdan eminim." diye konuştu.

Von der Leyen, Küresel Geçit programını enerji, temiz teknoloji, dijital, kritik mineraller, ulaşım, gıda ve sağlık gibi temel alanlara daha fazla yoğunlaştırmak istediklerini belirterek, "Bütün bu alanlarda amacımız, güçlerimizi birleştirmek ve birlikte dayanıklı değer zincirleri oluşturmak." ifadesini kullandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok kritik projenin halen finansman temininde zorlandığını dile getiren von der Leyen, "Hükümetler bu açığı tek başlarına kapatamaz. Kalıcı kalkınma, özel sektörün finansmanı ve bilgi birikimiyle buna katılımına bağlıdır. Küresel Geçit, riski paylaşmak ve projeleri işletmeler için uygulanabilir kılmak amacıyla hibeler, imtiyazlı krediler ve garantiler sağlar. Bu yaklaşımın işe yaradığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Geçit Forumu'na çoğunluğu Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey yetkili, AB ülkelerinden, Birlik kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Avrupa, Afrika'da son yıllarda etkinliğini hızla artıran Çin'e rakip olmak için çabalıyor.

AB, Çin'in Kuşak Yol girişimine alternatif olarak ortaya attığı "Küresel Geçit" programıyla Afrika ülkelerine yatırım seçeneği sunmayı ve bölgedeki nüfuzunu artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'ın gar saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da düzenleniyor
İSİPAB Komisyonu Başkanı Dusak, İsrail’in uluslararası alanda yalnız bırakılması için çalıştıklarını söyledi
Kuraklık nedeniyle Kızılırmak'ın debisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Maldivler Devlet Başkanı, Filistin özgür olana kadar görevlerini tamamlamış sayılmayacaklarını belirtti

Benzer haberler

Avrupa’da her gece en az 1,27 milyon kişi sokakta uyuyor

Avrupa’da her gece en az 1,27 milyon kişi sokakta uyuyor

AB, Küresel Geçit programı ile 400 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor

Gürcistan'da seçim boykotu: Halk hala neden sokaklarda?

Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"

Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"
AB'de vejetaryen burgeri yasaklama girişimi

AB'de vejetaryen burgeri yasaklama girişimi
Rusya: Filistin sorununun çözümü, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için tek yol

Rusya: Filistin sorununun çözümü, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için tek yol
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet