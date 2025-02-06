Dolar
35.90
Euro
37.31
Altın
2,854.99
ETH/USDT
2,784.70
BTC/USDT
98,456.00
BIST 100
9,834.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuşuyor Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve Ticaret Bakanı Bolat, Hatay’ın Defne ilçesinde Orhanlı TOKİ Konutları Kura Çekim Töreni’nde konuşuyor
logo
Ekonomi

AB, e-ticaret şirketi Shein'e yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri sordu

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Shein'den yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
AB, e-ticaret şirketi Shein'e yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri sordu

Brüksel

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein'e, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bilgi talebi gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, Shein'den pazaryerinde yasa dışı içerik ve malların varlığıyla bağlantılı riskler, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilere erişimi hakkında dahili belgeler ve ayrıntılı bilgiler sunmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Shein'den kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin de ayrıntılı bilgi istendiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketiciyi koruma ve kamu sağlığıyla ilgili riskleri azaltmak için alınan önlemler konusunda da bilgi talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Shein'in 27 Şubat'a kadar gerekli bilgileri sağlaması gerektiği, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların Birlik kurallarına uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu
Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Benzer haberler

AB, e-ticaret şirketi Shein'e yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri sordu

AB, e-ticaret şirketi Shein'e yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri sordu

AB'nin Temel Haklar Kurumu, "geri gönderme merkezleri" planından endişeli

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

AB, 33'üncü yıl dönümüne sorunlarla giriyor

AB, 33'üncü yıl dönümüne sorunlarla giriyor
Geçen ay "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti

Geçen ay "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti
AB, Çin'den ucuz alışverişe karşı önlem almaya hazırlanıyor

AB, Çin'den ucuz alışverişe karşı önlem almaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet