Ekonomi

86,5 milyon liralık tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 86,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Ankara

Bakanlık, NSosyal hesabından, bugün yatırılan destek kalemlerine ilişkin görselle şu paylaşımda bulundu:

"86 milyon 455 bin 219 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Görselde, Kırsal Kalkınma Yatırımlar Desteği 81,6 milyon lirayla en büyük meblağ oldu.

