Ekonomi

Tarım sigortaları kapsamında eylülde üreticilere 3,15 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında eylül ayında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Tarım sigortaları kapsamında eylülde üreticilere 3,15 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Doğal afetler ve riskler karşısında üreticinin emeğini koruduklarına işaret eden Yumaklı, "Eylül ayında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, eylülde zirai don için 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira ve köy bazlı verim sigortası kapsamında da 1 milyar lira ödeme yapıldı.

