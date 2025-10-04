Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,502.20
BTC/USDT
122,251.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ocak-ağustos döneminde yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

Ankara

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destekler sürüyor
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Sumud Filosu'ndaki 36 vatandaşımızın bugün özel uçakla Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor
Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası

Benzer haberler

8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet