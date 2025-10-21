Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Eğitim

YÖK'ün 3 yıllık lisans düzenlemesine öğrenci ve velilerden destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), isteyen ve başarılı olan öğrenciler için lisans öğrenim süresini 3 yıla indirmeyi amaçlayan çalışmaların öğrenciler ve veliler arasında memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
YÖK'ün 3 yıllık lisans düzenlemesine öğrenci ve velilerden destek

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kurulun yükseköğretim sistemini daha verimli, esnek ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlattığı anımsatıldı.

Bu kapsamda isteyen ve başarılı olan öğrencilerin, lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayarak mezun olabileceği aktarılan açıklamada, bu doğrultuda ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma yönündeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, düzenlemeyle, yükseköğretimde kalite ve verimliliğin artırılmasının da hedeflendiği kaydedildi.

"Öğrenciler ve aileler memnuniyetlerini ifade etti"

Çalışmalara ilişkin kamuoyunda olumlu bir yaklaşım gözlendiği bildirilen açıklamada, öğrenciler ve ailelerin, lisans öğrenim süresinin 3 yıla indirilmesi hayata erken atılmayı ve ekonomik avantajlar sağlayacağı için memnuniyetlerini ifade ettikleri aktarıldı.

Açıklamada konuyla ilgili görüşüne yer verilen bir öğrenci, üstten daha fazla ders alarak okulu 3 yılda bitirip hayata erken atılmanın çok mantıklı olduğunu belirtti.

Diğer öğrenciler de üniversitelerini 4 yıl okumanın ekonomik olarak kendilerini zorladığını, 3 yıla düşürülmesinin ailelere de maddi açıdan olumlu yansıyacağını ifade ederek, bunun Türkiye'nin iş gücü için de önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Veliler ise "Gençler ailelerine yük olmamak için bir an önce hayata atılmak istiyor. İmkanlarından kısarak çocuklarını okutan aileler için çok olumlu olacak.", "Öğrenci başarılıysa ve 3 yılda programını bitirebiliyorsa neden daha önce bitirmiş olmasın?", "Benim de üniversitede okuyan bir oğlum var. Ders kredilerini tamamladığı takdirde öğrencilerin 3 yılda mezun olabilmesi mümkün. Bazı üniversitelerde yaz dönemi uygulamaları da var. Toplam krediler tamamlandığında erken mezuniyet sağlanabiliyor. İsabetli bir düzenleme olur." ifadeleriyle memnuniyetlerini aktardı.

"Öğrencilerimizi mesleki tecrübe ile erkenden buluşturan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerin lisans programlarını 3 yılda tamamlama imkanına kavuşabileceğini belirtti.

Özvar, "Artık yalnızca teorik bilgiye dayalı değil, öğrencilerimizi mesleki tecrübeyle erkenden buluşturan, onları hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

