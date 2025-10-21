Dolar
Eğitim

Türkiye, MSCA Değişim Programı'nda 17 proje koordinatörlüğüyle önemli bir başarıya imza attı

YÖK, AB'nin en prestijli araştırma destek mekanizmalarından "Ufuk Avrupa" programı kapsamında gerçekleştirilen MSCA Değişim Programı 2025 çağrılarında, Türkiye'nin 17 proje koordinatörlüğü başvurusu ile önemli bir başarıya imza attığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Türkiye, MSCA Değişim Programı'nda 17 proje koordinatörlüğüyle önemli bir başarıya imza attı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Araştırma Yürütme Ajansı (REA) verilerine göre, bu yılki çağrı kapsamında 363 proje önerisi sunulurken, toplamda 423,6 milyon avro tutarında fon talebinde bulunuldu.

Türkiye, bu çağrıda 17 proje koordinatörlüğü ile önemli bir başarıya imza attı. Türkiye, koordinatör başvuru sayısı bakımından Avrupa'da İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Fransa'nın ardından altıncı sırada yer aldı.

 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Değişim Programı'nın bu yılki çağrısına, 134 ülkeden 2 bin 757 kurum katıldı. 31 ülkeden kuruluşların proje koordinatörlüğü üstlendiği programla farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi paylaşımında bulunması, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında yaklaşık 100 milyon avro bütçe ile 90'a yakın projenin desteklenmesi bekleniyor.

"Ülkemizin nitelikli araştırmacı potansiyeli artmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk araştırma ekosisteminin Avrupa Araştırma Alanı (ERA) içindeki etkinliğinin ve görünürlüğünün artmaya devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Özvar, "Türkiye artık sadece katılımcı değil, aynı zamanda proje lideri ülke konumuna yükselmiştir. Ülkemizin uluslararası araştırma yönetimi kapasitesi, konsorsiyum kurma becerisi ve nitelikli araştırmacı potansiyeli artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

