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Eğitim

YÖK'ten depremden en çok etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar

Kurul; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
YÖK'ten depremden en çok etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, bu illerde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçlerini görüştü.

Toplantıda alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderildi.

Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirlerdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere; fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağı ve enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.

Uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" özel öğrencilik hükümlerine tabi olmaksızın kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı tanınacak.

Bu kapsamda özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapacaklar. Başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusu kabul edilecek.

Talep halinde eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve başka üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak "öğretmenlik uygulaması" dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler.

Üniversiteler, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için sorumlu birim görevlendirecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.

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