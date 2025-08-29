Dolar
41.15
Euro
47.99
Altın
3,410.52
ETH/USDT
4,348.40
BTC/USDT
110,096.00
BIST 100
11,340.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Ödemiş’teki Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Eğitim

Şırnak'ta "Yık Yap Projesi" ile eski okulların yerine yenileri inşa ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca "Yık Yap Projesi" kapsamında Şırnak'ta merkez ve ilçelerde yıkımı gerçekleştirilen 16 okuldan 8'inin yapımı sürüyor, diğerlerinin de inşasına gelecek ay başlanacak.

Ekrem Payan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Şırnak'ta "Yık Yap Projesi" ile eski okulların yerine yenileri inşa ediliyor Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Milli Eğitim Bakanlığınca "Yık Yap Projesi" kapsamında Şırnak'ta eski okulların yerine yenileri inşa ediliyor.

Bakanlığın onayıyla Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yık Yap Projesi" kapsamında kent merkezine bağlı 7, ilçelerden Cizre'de 4, İdil'de 2, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak'ta birer okul olmak üzere toplam 276 derslikli 16 eski okul hakkında yıkım kararı alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje çerçevesinde okulların tamamının yıkımı gerçekleştirildi, ihalesi sonuçlanan 8 okulun yapımı sürüyor, diğer okulların yapımına da ihale süreçlerinin ardından gelecek ay başlanacak.

Çalışma sayesinde daha modern ve donanımlı okullar inşa ediliyor.

"Şırnak değişim dönüşüm sürecinde ülkemize çok büyük katkılar sağlayacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AA muhabirine, kent genelinde 16 okulun "Yık Yap Projesi" kapsamında 2025 yatırım programına alındığını, 8'inin yapımına başlandığını söyledi.

Bu okullardan 2'sinin hayırseverler tarafından inşa edileceğini anlatan Çandıroğlu, "Bu hizmetleri tamamladığımızda Şırnak merkezde ikili eğitimden kurtulup tamamıyla normal eğitime geçeceğiz. Sayın Valimizin de destekleriyle tekli eğitime kısa sürede geçmiş olacağız. Şırnak genelinde eğitimde kaliteyi artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin eski ve yorgun yapıların yıkılarak yerine modern okulları inşa etmeyi amaçladığını belirten Çandıroğlu, bu konuda Bakanlığın, Valiliğin ve belediyenin desteklerinin çok önemli olduğunu, hep birlikte hareket edildiğinde güzel çalışmaların ortaya çıktığını dile getirdi.

Kentin son yıllarda değişimin dönüşümün her alanda anlam bulduğu illerden biri olduğunu ifade eden Çandıroğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında da bu değişim dönüşüm yatırımlar, yenilenen okullar ve projelerle ortaya çıkıyor. Bütün bu çalışmaların temel hedefi ülkemize gelecekte gerçek manada hizmet edecek mühendislerin, doktorların, öğretmenlerin, iş insanlarının yetişeceği okullar inşa etmek. İnşallah Şırnak, bu değişim dönüşüm sürecinde de ülkemize çok büyük katkılar sağlayacak."

"Okulun açılmasını dört gözle bekliyorum"

Veli Cuma Onur Birlik de 2 çocuğunun okuduğu ortaokul binasının yıkımının yapıldığını, yerine inşa edilen yeni okulun yapımının sürdüğünü söyledi.

Yeni okulun modern olduğunu dile getiren Birlik, "Mahalle sakini olarak okulun her aşamasını takip ettim. Okulu gezme imkanım oldu, gerçekten her aşaması düşünülmüş ve masraftan kaçınılmamış. Şırnak'ın böyle okullara ihtiyacı var." dedi.

Öğrencilerden Zamira Payan ise eski okulunun yerine modern bir okul yapıldığını anlatarak, gezdiği yeni okulun çok güzel olduğunu kaydetti.

Payan, "Kütüphane odası, spor salonu ve sınıfları çok güzel. Okulun açılmasını dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı'ndan, Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
Eski BM Filistin Raportörü Lynk, Gazze için "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerektiğini söyledi
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aslolan terörün arkasındaki unsurların ortadan kaldırılması, bataklığın kurutulmasıdır
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Benzer haberler

Şırnak'ta "Yık Yap Projesi" ile eski okulların yerine yenileri inşa ediliyor

Şırnak'ta "Yık Yap Projesi" ile eski okulların yerine yenileri inşa ediliyor

Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiştir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet