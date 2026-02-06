Dolar
43.62
Euro
51.46
Altın
4,870.23
ETH/USDT
1,926.10
BTC/USDT
65,958.00
BIST 100
13,516.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, dün oynanan Beşiktaş maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Eğitim

Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı, 12 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Doğukan Gürel  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınava çağrılacak adaylar, 2024 ve 2025 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yılda İngilizce için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'u baz alınarak sıralanacak.

Sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının 10 katı aday Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.

Adaylardan 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Sınava başvurular 9-27 Şubat döneminde yapılacak. Başvuruların Sayıştay Başkanlığının Ankara'daki adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekiyor.

Sözlü sınav, Sayıştayda, kurumun "www.sayistay.gov.tr" adlı internet sitesinde ilan edilecek tarihte gerçekleştirilecek.

Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak. Sonuçlar da aynı internet sitesinden duyurulacak.

İlanda, adaylarda aranan şartlar ve talep edilen belgelere ilişkin detaylar da yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan "deprem davalarına" ilişkin açıklama
Bakan Fidan: Felaketin ardından hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir
Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Dampinge karşı önlem süresi temmuz ayında dolacak bazı ithal ürünler ilan edildi

BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme

Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortamda yapılacak

Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortamda yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet