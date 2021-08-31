Dolar
8.31
Euro
9.84
Altın
1,812.93
ETH/USDT
3,426.70
BTC/USDT
47,994.00
BIST 100
1,465.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya il merkezinde de hissedildi.-VTR
logo
Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin detayları paylaştı

Aygün, YKS birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra TYT sınav puanı 140-150 aralığındaki adaylar ile Alan AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların yerleştirme puanlarının adayların sonuç belgelerine yansıtılacağını bildirdi.

Selma Kasap   | 31.08.2021
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin detayları paylaştı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine ilişkin bilgi verdi.

2021-YKS sonuçlarına göre, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren tabloların ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandığını belirten Aygün, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki ek yerleştirme yapılacağını anımsattı.

Aygün, bu yılki iki ek yerleştirme sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi  Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150,  Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı

Benzer haberler

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin detayları paylaştı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin detayları paylaştı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, adayların yüzde 85,80'i programlara yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ÖSYM, yarın YÖKDİL'e girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı

ÖSYM, yarın YÖKDİL'e girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı
2021-DGS tercih işlemleri başladı

2021-DGS tercih işlemleri başladı
2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı