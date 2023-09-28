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Eğitim

"Okul Gıdası" uygulamasına geçiş süresi uzatıldı

MEB'e bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için yeni tarih 14 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Mustafa Çalkaya  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
"Okul Gıdası" uygulamasına geçiş süresi uzatıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren, kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin hususları düzenliyor.

Buna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren anılan işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldı.

Tebliğ, 11 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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