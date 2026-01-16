Dolar
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm eğitim ailemize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evlatlarımızın karne heyecanını içtenlikle paylaşıyor, tüm eğitim ailemize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm eğitim ailemize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Tekin, NSosyal hesabından, yarıyıl tatili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim, karne, bir dönemin emeğine dair geri bildirim sunan bir belgedir. Ancak sizi tanımlayan, sınırlandıran ya da değerinizi belirleyen tek ölçüt değildir. Her birinizin çabası, merakı, öğrenme isteği ve sosyal-duygusal gelişimi, notların çok ötesinde bir anlam taşır." değerlendirmesinde de bulundu.

Eğitimin, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok gelişimle anlam kazandığını aktaran Tekin, yarıyıl tatilinin, dinlenmenin yanı sıra öğrencilerin kendisini yeniden keşfetmesine imkan sağladığını belirtti.

Öğrencilere tatil döneminde ekranların dışına çıkarak, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Tekin, öğrencilerin kitapla buluşmasını, ilgi alanlarına zaman ayırmasını ve aileleriyle nitelikli vakit geçirmesini önemsediğini ifade etti.

"Eğitim ailemize sağlıklı, huzurlu ve verimli yarıyıl tatili diliyorum"

Türkiye Yüzyılı vizyonunu öğretmenlerin emeği ve mesleki adanmışlığıyla birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları başta olmak üzere yürüttüğümüz istişare süreçlerinde paylaştığınız her görüş ve öneri, eğitim politikalarımızın daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır. Bu ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirerek yeni dönemde de birlikte yol almaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz emek için her birinize teşekkür ediyor, bu tatilin sizler için de dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, velilere ise şöyle seslendi:

"Değerli velilerimiz, yarıyıl tatili, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek, onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsattır. Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek, kitap okuma, sohbet etme ve birlikte üretme gibi etkinliklere alan açmanız, çocuklarınızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda gösterdiğiniz ilgi, sabır ve desteklerden ötürü sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tüm eğitim ailemize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyor, ikinci dönemde aynı kararlılık ve umutla yeniden buluşmayı temenni ediyorum."

Yusuf Tekin'in paylaşımında, öğrencilerle katıldığı etkinliklerden görüntülerin olduğu video da yer aldı.

