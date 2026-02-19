Dolar
Eğitim

Bakan Tekin: Bana düşen görev şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak

Bakan Tekin, "Bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak." dedi.

Yunus Hocaoğlu  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Bakan Tekin: Bana düşen görev şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanı olarak, bir hemşeriniz olarak bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak." dedi.

Bakan Tekin, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, "Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı"nda, Türkiye'nin dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Devletsiz hiçbir dönemin olmadığını kaydeden Tekin, "Her dönem devletimiz, çağının en güçlü medeniyetini inşa eden devletlerinden birisi oldu. Bunu nasıl başarıyoruz, nasıl başardık? Çünkü biz bu gelenekte çocuklarımıza, gençlerimize doğdukları andan itibaren devlet, devlet geleneği, atalara, dedelere, kültüre, geleneğe saygıyı, bu ülkeyi bize vatan kılan büyüklerimize, atalarımıza saygı göstermeyi, onların emanetine canımız pahasına sahip çıkmayı öğrettiğimiz için güçlü bir devlet geleneğine sahibiz." diye konuştu.

Bugünkü çocuklardan gelecek kuşaklara taşınan güçlü bir toplumsal yapı ve toplumsal miras sistemi sayesinde güçlü bir devlet yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken gücü de sizlerden alıyoruz. Buradaki annelerin, babaların, kardeşlerin, çocuklarının bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olmalarından alıyoruz. Milli Eğitim Bakanı olarak, bir hemşeriniz olarak bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak. Bunu yapmak için de bu kardeşiniz gece gündüz çalışıyor."

Okullardaki müfredat programına ilişkin Tekin, "Müfredatımızda programlarımızı değiştirdik. Her dersin müfredatına, bu konuda mutlaka çocuklarımıza şuur kazandıracak bir şeyler koymaya çalıştık. Bugünlerde bir dizi etkinlik yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta, çocuklarımızın okulun ilk açıldığı haftaya bayrak sevgisi, şehitlerine, atalarına, dedelerine, gazilerimize sevgi, saygı ve onların mirasını sahiplenme arzusunu, şuurunu verecek şekilde farkındalık oluşturmalarını, ailelerinin de çocuklarının bu yaptıklarıyla gurur duyacakları bir ortamın oluşmasını sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının öneminden bahseden Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ramazan başladı. Hepinizin ramazanını tebrik ediyorum. Allah, bayrama erişmeyi nasip etsin. Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı bir ay olarak yaşamamızı sağlayacak farkındalık etkinlikleriyle okullarımız bu hafta ramazan ayını karşıladı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarıyla birlikte yaptık. 81 ilde bu iftarlar organize ediliyor. Ben de sizlere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu ülke için yaptıklarınızdan dolayı, bu ülke için aynı şeyleri yapacak çocuklar yetiştirmek konusundaki azim ve kararlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, buradaki programın ardından, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katılarak öğrencilerle orucunu açtı.

